Hayaletlerin ve korkunç yaratıkların yer aldığı esrarengiz mekanlarda gezinerek ipucu toplayabileceğiniz ve gizli nesnelere ulaşarak görevleri tamamlayabileceğiniz MCF: Key To Ravenhearst, mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.

Oyun içerisinde birbirinden zorlu onlarca eşleştirme ve bulmaca bölümleri yer almaktadır. Ayrıca bulmacaları çözerek ulaşabileceğiniz sayısız ipucu ve gizli nesne bulunmaktadır. Ürpertici mekanlarda dolaşarak gizli objeleri bulmalı ve aniden ortadan kaybolan ajanın izini sürmelisiniz.

Etkileyici grafikleri ve korkunç hayalet karakterleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, esrarengiz mekanlar keşfederek macera dolu bir serüvene atılmak ve ipucu toplayarak gizli nesnelere ulaşmaktır. Oyunda, hayaletler tarafından kaçırılan bir ajanın başından geçen olaylardan bahsedilmektedir. Görevleri tamamlayarak ajanın izini bulabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan MCF: Key To Ravenhearst, binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan kaliteli bir macera oyunu olarak öne çıkıyor.