Mega Pop, geliştiricileri Türk olan yerli yapım arcade oyunu. iOS platformunda 100MB altı hem internetsiz hem de her yaştan kişinin oynayabileceği az sayıda eğlenceli mobil oyundan biri. Vakit geçirmelik mobil oyunlar listenizde kesinlikle yer vermelisiniz.

Karikatürümsü grafikleriyle dikkat çeken Türk yapımı mobil oyun Mega Pop, bölüm bazlı ilerliyor. Her bölümün başında hedef canavar çıkıyor, oyuna girdiğinizde onlarca farklı karakter arasından size gösterilen, hedefiniz olan canavarı bulup yok etmeye çalışıyorsunuz. Canavarı öldürmek için üzerine dokunuyor ya da füze, top, kar topu, mantar gibi etkili silahları kullanıyorsunuz. Hedefinizi tespit etmek için 10 saniyeden kısa süreniz var. Yanlış canavara dokunursanız can kaybediyorsunuz. Ancak oyunu oynadığınız süre boyunca aralarında canın da olduğu ücretsiz hediyeler dağıtılıyor. Silah ve canı çok iyi kullanmalısınız. Zorlu seviyelerde ikisini de ihtiyacınız oluyor.

Masa oyunu, bağımsız oyunlar ve arcade oyun severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir yapım. İnternet bağlantısı gerektirmemesi, kolay oynanabilir olmasıyla tam bir stres atma oyunu.