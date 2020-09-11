Merge Duck

Birleştirin, geliştirin ve keşfedin! 120 süper güçlü ördeğin hepsini toplayın. Mükemmel ördek kadrosunu kurmak için en iyi stratejiyi seçin: Ördeklerin dövüş kapasitesini geliştirmeye çalışın. Süper kahramanlarınızın vatanlarını korumasına ve ördek savaşını kazanmasına izin verin.

Yeni becerilerin kilidini açmak için birimlerinizi daha yüksek formlarına birleştirin. Savaşta birimlerinizin güçlerini artırmak için kombinasyonlar kurun.

Ördeklerinizi yetiştirin ve onları savaşmak için kullanın. Bazıları saldırı konusunda yeteneklidir, bazıları ise savunmada size yardımcı olur.

Bu eğlenceli ördekler bir sonraki adımda ne yapacaklar? Fantastik ördeklerin komik dövüşü sizi güldürebilir. Ördekleriniz sizin için savaş ganimetlerini toplarken telefonunuzu bir kenara bırakın ve aksiyonu izleyin. Kahramanları birleştir ve kendini güçlendir!