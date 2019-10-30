Farklı özelliklere sahip sayısız robot ile aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve bölgenizi düşmanlardan korumak için mücadele edeceğiniz Merge Tower Bots, mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından benimsenen kaliteli bir yapımdır.

Basit ama kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çeşitli objeler ve silahlardan yararlanarak birbirinden güçlü robotlar tasarlamak ve düşman robotlarını bozguna uğratarak savaşlardan galip ayrılmaktır. Arazinizi tehlikelerden korumak için farklı özelliklere ve savaş aletlerine sahip birçok yeni robot üretmeli ve güvenliği sağlamalısınız. Robotlarınızın güçlerini birleştirerek daha güçlü yeni robotlar oluşturabilir rakiplerinizin korkulu rüyası olabilirsiniz.

Oyunda roket atan, alev püskürten, aralıksız ateş eden ve daha birçok farklı silaha sahip olan sayısız robot bulunmaktadır. Dilediğiniz robotları kullanarak düşmanlarınızı bozguna uğratabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Merge Tower Bots, ücretsiz olarak hizmet veren bağımlılık yapıcı eşsiz bir oyundur.