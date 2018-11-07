Silahlı arabaların yer aldığı Metal Madness'da tam hızla öfke yoluna ilerleyin. Zırhlı metal canavarlar, gerçek tanklar ve en üst hiperkarlar: Hepsi sizin seçiminize bağlı. Katlayın ve ileriye doğru yarışın, güçlü bir silahtan ateş edin ve aracınızın zırhını yükseltin.

Her türlü farklı silahlar: alev püskürtücüler, roketatarlar, plazma silahları, Tesla tabancaları ve daha fazlası. Çevrimiçi eylem ve takım savaşlarının bir kan banyosu bekliyor. Benzersiz yetenekler, savaş tankı, süper zırhlı off-road araçlar ve büyük canavarlarla 12 farklı detayda araçları kullanma şansına sahip olun.

En güçlü ölüm yarışçıları ve çılgın araç katilleri için lider tabloları ve madalyaların yer aldığı oyunda gerçek bir kavgada olduğu gibi, bir kahraman olabilirsiniz veya rakiplerinizin sizi patlatmasına izin verirsiniz!