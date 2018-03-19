Meteor 60 seconds!, yan kamera açısından (side-scrolling) oynanış sunan mobil aksiyon oyunları arasında en ilginci. Dünyaya büyük bir göktaşının çarpacağını öğrenip hayatının son anlarını doluca yaşamak için kendini sokağa atan birinin yerine geçiyoruz. Yolda beğenmediğimiz insanlara yumruk ve beyzbol sopasıyla girişmekten kızlara öpücük göndermeye içimizden geleni düşünmeden yapıyoruz. Yalnız 60 saniye süremiz var!

Oyunu ilk açtığımızda direkt son dakika haberlerini dinlemeye başlıyoruz. NASA, Dünyaya büyük bir göktaşının çarpacağını açıkladı haberinin detaylarını aktaran haber spikeri birden kıyafetlerini çıkararak çılgına dönüyor. Haberleri izleyen biri de (yerine geçtiğimiz adam) etkilenerek kendini sokağa atıyor ve her türlü çılgınlığı yapmaya başlıyor. Bu esnada 60 saniye süre işliyor. Süre tamamlandığında söylendiği gibi büyük bir göktaşı Dünyaya çarpıyor ve her şey yok oluyor ancak tüm bunların gerçek olmadığı, bilim insanlarının bir araştırmasının parçası olduğu ortaya çıkıyor. Sonrasında sanal gerçeklik gözlüğüyle yaşatılan anların kayıt altına alınıp ailemiz ve sevgilimize de izletildiğini öğreniyoruz.