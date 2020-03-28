Metro İstanbul uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan İstanbul’daki metro seferleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İstanbul’da yaşayan kullanıcıların faydalanabileceği Metro İstanbul uygulamasında, güncel sefer listesine ulaşabileceğiniz gibi size en yakın istasyonlar ı görebiliyor ve yol tarifi alabiliyorsunuz. Tüm metro istasyonlarını haritada görüntüleyebileceğiniz Metro İstanbul uygulamasında, raylı sistemler ağ haritalarını da görüntüleyebilirsiniz.

Güncel bilet fiyatlarını öğrenebileceğiniz uygulamada güncel haberler, etkinlikler ve duyurulardan da anında haberdar olabilirsiniz. Günlük hayatınızda sıklıkla metro kullanıyorsanız, Metro İstanbul uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri