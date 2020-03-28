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Metro İstanbul 2.3 (ios)
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  4. Metro İstanbul - iPhone ve iPad için Ulaşım Uygulaması

Metro İstanbul

2.3
ios
Metro İstanbul
ÜCRETSİZ
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Metro İstanbul uygulamasında güncel tarifeler, bilet fiyatları, haberler, duyurular ve etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Metro İstanbul uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan İstanbul’daki metro seferleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İstanbul’da yaşayan kullanıcıların faydalanabileceği Metro İstanbul uygulamasında, güncel sefer listesine ulaşabileceğiniz gibi size en yakın istasyonları görebiliyor ve yol tarifi alabiliyorsunuz. Tüm metro istasyonlarını haritada görüntüleyebileceğiniz Metro İstanbul uygulamasında, raylı sistemler ağ haritalarını da görüntüleyebilirsiniz.

Güncel bilet fiyatlarını öğrenebileceğiniz uygulamada güncel haberler, etkinlikler ve duyurulardan da anında haberdar olabilirsiniz. Günlük hayatınızda sıklıkla metro kullanıyorsanız, Metro İstanbul uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Güncel sefer bilgileri
  • Size en yakın istasyonlar ve yol tarifi
  • Raylı sistemler ağ haritası
  • Güncel fiyatlar
  • Haberler, etkinlikler, duyurular
  • Tüm istasyonları haritada görme

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