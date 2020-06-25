Akıllı telefonunuzda golf yeteneğinizi deneyimleme fırsatı bulacağınız Micro Golf oynaması ücretsiz olarak piyasadaki yerini aldı.

İki farklı mobil platformda lansmana çıkan ve şuana kadar oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran Micro Golf’de oyuncular farklı oynanabilir modları da deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Yapım içerisinde oyuncular takımlarını oluşturarak golf alanında çeşitli şampiyonluklar kazanmaya çalışacaklar. Gerçeklikten ziyade keyifli bir oynanış atmosferine ev sahipliği yapan oyun da farklı golf sopaları, farklı golf alanları karşımıza çıkacak.

Gerçek zamanlı olarak oynanabilecek olan oyun da dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile karşı karşıya gelecek, kimin daha yetenekli olduğunu gözler önüne sermeye çalışacağız.

Günlük kişisel zorluklar ile oyunculara kendilerini geliştirme fırsatı da veren başarılı yapım, liderlik tablosu ile rekabeti de üst seviyelere çıkaracak.

Gerçek zamanlı çevrimiçi turnuvalar da boy gösterecek olan oyuncular rekabetçi bir yapı da mücadele edecekler.