Minion Shooter : Smash Anarchy, uzaylı yaratıklarla karşı karşı geldiğiniz bol aksiyonlu bir mobil oyun. Yaratıkları öldürmeye dayalı FPS oyunlarını seviyorsanız indirin derim. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmış ve 100MB altı boyuta sahip.

Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan yaratıklı oyunları oynarken keyif alan herkese tavsiye edeceğim bu oyunda amacınız; dünya geneline yayılarak tüm kahve tarlalarını yok eden uzaylılara karşı bulunduğunuz yeri korumak. Kahve tarlalarının kökünü kurutmakta ısrarcı çirkin, tek gözlü uzaylılara karşı olan savaşınızda kullanabildiğiniz tek silah; meyve silahı. Özel tasarlanmış, meyveleri seri şekilde fırlatabilen silahınız tek korunma aracınız.

Gece gündüz demeden gelen uzaylılar, siz seviye atladıkça daha da güçleniyorlar ve akıllı davranmaya başlıyorlar. Öldürmek bir yana üzerlerine nişan almada zorlanıyorsunuz. FPS oyunlarında iyiyim diyorsanız, yeteneklerinizi gösterme zamanı.