Mirket App, Türkiye ve Dünyada olan bitenler ve ilgi alanlarınız hakkında insanların fikirlerini, görüşlerini alabileceğiniz bir sosyal medya platformu. Türk mühendisler ve içerik yöneticileri tarafından hazırlanan %100 yerli sosyal medya uygulaması Mirket, trendler takip ediyor ve sürekli güncelleniyor. Sosyal medyayla gerçek hayat arasında köprü kuran Mirket’e katılmak çok kolay! İster Facebook veya Google hesabınızla anında giriş yapın, isterseniz de kısa formu doldurarak hemen üye olun. Mirket uygulamasını App Store’dan iPhone’unuza ücretsiz indirebilirsiniz.

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Mirket, kullanıcıların gündem ve ilgi alanları hakkında toplumun nabzını tutabileceği tamamen yerli bir sosyal ağ platformu. Kullanıcılar, bu platformda fikir, düşünce ve tecrübelerini mirklere verecekleri cevaplarla aktarıyor, mirklerle gündemi takipte kalıyor, mirk oluşturuyor ve sonuçlarını takip ediyor. Platforma üye olunduktan sonra mirkler akışta gösterilmeye başlıyor ve cevap verebiliyorsunuz. Sizinle paylaşılan mirkler ilgi alanlarınıza göre belirleniyor. Bu nedenle başlangıçta ilgi duyduğunuz alanları işaretlemenizi öneririm. Cevaplar kullanıcı bazında yayınlanmıyor ve paylaşılmıyor. Yaş aralığı, şehir, cinsiyet gibi detaylı verileri görebiliyorsunuz. Aldığınız her aksiyon size mirk puan olarak geri dönüyor. Mirkleri favorilerinize ekleyebiliyor, yeniden paylaşabiliyor (remirk), paylaşabiliyorsunuz. Mirkleri belli bir süreliğine ve sınırsız süreli paylaşabiliyorsunuz.