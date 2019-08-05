Mission Adventure, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil oyundur.

GPS tabanlı bir mobil oyun olan Mission Adventure, maceradan maceraya koşup zevkli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Gerçek dünya ile entegre bir şekilde oynanan oyunda bölgenizdeki belirlenmiş noktalara giderek görevleri tamamlıyorsunuz. Diğer oyunların aksine sokaklarda dolaşarak oynayabileceğiniz bu oyunda GPS tabanlı bir yapı yer alıyor. Hem hareket edip hemde keyifli zaman geçirebileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte zevkli bir deneyim yaşamak için tercih edebileceğiniz Mission Adventure mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Maceradan maceraya koşabileceğiniz Mission Adventure oyununu sakın kaçırmayın.

Mission Adventure oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.