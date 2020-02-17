Mix & Paint, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir boyama oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınıda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden eğlenceli şekilleri boyayarak zaman harcayabileceğiniz bir oyun olan Mix & Paint oyununda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Onlarca bölüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Mix & Paint oyununu kaçırmayın. Parmaklarınızı kullanarak resim yapabileceğiniz oyunda renkli görseller de yer almakta.

Mix & Paint oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.