The Topps Company, Inc imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan MLB BUNT: Baseball Card Trader ile mobil platformda beyzbol maçlarına katılacağız.

Oldukça gerçekçi yapısı ve içerikleri ile oyuncuları tatmin eden yapım kaliteli grafiklere sahip. Dünyann dört bir yanında ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncular tarafından oynanan yapım, gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanından oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

Zengin bir içerik kalitesi ile oynanan yapımda gerçek oyuncular da yer alacak. Birbirinden fakrlı beyzbol oyuncularını deneyimleme fırsatı elde edeceğimiz oyunda çeşitli sezonlara katılacak ve kartlar satın alarak oyun oynama fırsatı elde edeceğiz.

İki farklı mobil platformda oynanan MLB BUNT: Baseball Card Trader ücretsiz yapısı ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yapım spor oyunları arasında yer alıyor.

İyi oyunlar dileriz.