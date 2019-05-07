Mount Frosty, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyun olan Mount Frosty'de kayak yapıyor ve puanlar topluyorsunuz. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda engellere çarpmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda basit kontrol mekanizması bulunuyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Mount Frosty, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun diyebilirim. Ağaçlardan, kayalıklardan ve diğer engellerden uzak durmanız gereken oyunda hoş animasyonlar yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Mount Frosty sizleri bekliyor.

Mount Frosty oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.