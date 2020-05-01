Frojo Apps tarafından geliştirilen Moy 6 the Virtual Pet Game günümüze kadar 250 milyondan fazla oyuncu tarafından indirildi ve oynandı.

Android ve iOS platformu oyuncularına aksiyon ve macera oyunu olarak sunulan yapım, yayınlandığı günden bu yana büyük bir beğeni kazandı.

Moy adındaki yaratıklara ev sahipliği yapacak olan başarılı mobil oyunda, oyuncular Moy’ları ile eğlenceli zaman geçirmeye çalışacaklar. Moy’un dişlerini fırçalayabilecek, duş aldırabilecek, odasında değişiklikler yapabilecek ve onunda zaman geçirmeye çalışacaklar.

Renkli içerikleri ve basit yapısı ile her kesimden oyuncu tarafından oynanabilen yapım eğlence yüklü oynanışı ile Google Play üzerinde 4.3 olarak değerlendirildi.

Play Store üzerinde 10 milyondan fazla kez indirilmeyi başaran yapım yayınlandığı günden bu yana oyuncuları tatmin etti.