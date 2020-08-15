Mr Spy: Undercover Agent

Zor durumlara girme becerisi olan gizli bir ajan olan cesur Mr Spy olarak oynayacaksınız. Bu nihai casusluk oyununda becerilerini kullanarak geçmiş güvenlik kameralarını ve silahlı korumaları atlat!

Gizli operasyon için halk arasında hayalet olarak eğitilmiş, hızlı hareket etme ve bilgi çalma becerilerini gizlice sergile. Profesyonel casusluk eğitimi almış olarak tehlikeli operasyonları gerçekleştirmeye hazır olun.

Benzersiz silah yükseltmelerinin kilidini aç ve casus oyununu geliştir. Bilgisayar arayüzlerini kesmek, güvenlik kameralarını gizlemek ve ölümcül lazerlerden kaçmalısın.

Tek ve tek nihai casus olmak için destansı patron savaşlarında yüzleş. Gizli bir ajan olarak savaşacak birisiniz. Bu nedenle her seviye ışık anahtarlarından kapı panellerine ve kapıları tuzağa düşürerek hedefinize gizlice girebileceğiniz açıklıklar yaratın.