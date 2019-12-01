Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve ücretsiz olarak indireceğiniz Mr Spy, farklı silahlardan yararlanarak düşman askerleriyle birebir mücadele edeceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Basit grafikleri ve Türkçe dil seçeneği ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı ajan karakteri ve ölümcül birçok silah arasından seçiminizi yaparak düşmanlarınızı tek tek öldürmektir.

Zorlu görevler üstlenerek aksiyon ve macera dolu anlar geçirebilirsiniz. Düşmanlarınızı mermi yağmuruna tutarak onlara geçit vermemeli ve bölgeyi temizlemelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni savaş aletlerinin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca ajan ve yüzlerce silah yer almaktadır. Ayrıca her ajanın kendine has özel güçleri bulunmaktadır. Ajanınızı seçerek oyuna başlayabilir ve düşman askerlerini öldürerek yolunuzdaki engelleri temizleyebilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve geniş bir kitle tarafından benimsenen Mr Spy, bağımlısı olacağınız kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.