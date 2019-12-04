iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Muğla Kent uygulamasıyla, şehrin gezilecek yerlerini kolayca keşfedebilirsiniz.

Muğla’yı gezmek ve şehrin önemli yerlerini keşfetmek istiyorsanız, şehir rehberi niteliğinde faydalı bir uygulama olan Muğla Kent ile 200’den fazla noktayı keşfedebilmeniz mümkün. Antik, kültürel, etnik, turizm, edebiyat ve yemek konularında bilgilendirme totemleri de sunan Muğla Kent uygulamasında, bu totemleri gördüğünüzde QR kod, NFC, bluetooth ve GPS teknolojilerinden faydalanabilirsiniz.