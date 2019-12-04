Muğla'daki gezilecek yerleri merak ediyorsanız, Muğla Kent uygulamasıyla birçok yeri keşfedebilirsiniz.
iOS işletim sistemli cihazlarınıza indireceğiniz Muğla Kent uygulamasıyla, şehrin gezilecek yerlerini kolayca keşfedebilirsiniz.
Muğla’yı gezmek ve şehrin önemli yerlerini keşfetmek istiyorsanız, şehir rehberi niteliğinde faydalı bir uygulama olan Muğla Kent ile 200’den fazla noktayı keşfedebilmeniz mümkün. Antik, kültürel, etnik, turizm, edebiyat ve yemek konularında bilgilendirme totemleri de sunan Muğla Kent uygulamasında, bu totemleri gördüğünüzde QR kod, NFC, bluetooth ve GPS teknolojilerinden faydalanabilirsiniz.
Şehrin bambaşka noktalarını keşfedebilmek için etkinliklerden de anında haberdar olabileceğiniz Muğla Kent uygulamasında, anlık bildirimler alabiliyorsunuz. Muğla haberlerini de inceleyebileceğiniz Muğla Kent uygulamasında, gezmek istediğiniz yerleri favorilere ekleyebilir, gezdiğiniz yerleri de geçmiş bölümünü ziyaret ederek inceleyebilirsiniz. Eğer siz de Muğla’yı keşfetmek ve gezmek istiyorsanız Muğla Kent uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.