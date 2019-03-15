Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak hizmet veren My Secret Bistro, kendi restoranınızın şefi olabileceğiniz ve farklı tarifler keşfederek müşterilerinize sunabileceğiniz keyif verici bir oyundur.

Etkileyici görüntü grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki restoranı inşa ederek kendi mutfağınızda şef olmak ve lezzetli yemekler yaparak seviye atlamaktır. Farklı tarifler oluşturarak müşterilerinizi memnun etmeli ve daha çok sipariş almalısınız. Böylece yeterli miktarda para kazanabilir ve yeni eşyalar satın alarak mutfağınızı geliştirebilirsiniz.

Oyun içerisinde pamuk prenses, kırmızı başlıklı kız ve Peter pan gibi çeşitli masal kahramanlarından oluşan müşteriler yer almaktadır. Bu zorlu müşterileri memnun etmek için sıra dışı yemekler yapmalı ve iyi bir aşçı olduğunuzu kanıtlamalısınız.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan My Secret Bistro, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir restoran işletmeciliği oyunudur.