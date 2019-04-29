Güzellik yarışmalarına katılarak en güzel model olabileceğiniz ve keyifli anlar geçirebileceğiniz My Town: Beauty Contest, milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Çizgi filimi andıran grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kendi hazırladığınız modeller ile yarışmalara katılarak birinci olmak ve çeşitli ödüller kazanmaktır. Modellerin makyajından kıyafet seçimine kadar her şeyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kuaför salonunda modellerin saçını dilediğiniz gibi kestirebilir, mağazalardan istediğiniz kıyafetleri alabilir ve makyaj odalarında modelinizin makyajını bizzat kendiniz yapabilirsiniz. En ince ayrıntılarla dahi siz ilgilenebilir ve modelinizi yarışmaya en iyi şekilde hazırlayabilirsiniz.

Oyun içerisinde makyaj odası, kuaför salonu, giyim mağazası, fotoğrafçı ve çiçekçi dükkanı gibi birçok farklı alan yer almaktadır. Bu alanlardan yararlanarak modelinizi yarışmaya hazır bir hale getirebilir ve birinci olarak ödül kazanabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz My Town: Beauty Contest, rol oyunları arasında bulunan eğlenceli bir oyundur.