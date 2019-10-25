NBA NOW, diğer mobil basketbol oyunlarından farklı olarak NBA bilginizi sınayıp, NBA haberlerini de takip edebileceğiniz harika bir mobil oyun. Android platformundan sonra iOS platformunda indirilmeye açılan oyun, resmi lisanslı NBA oyunu olarak öne çıkıyor. NBA’i seviyorsanız NBA NOW’a bayılacaksınız. Şampiyon takımınızı kurun ve tüm zamanların en iyi oyuncusu, GM’i, koçu olun!

iOS ve iPadOS sistemli cihazlarda oynanabilen birçok basketbol oyunu mevcut. Bazıları yüksek kalitede grafikler sunan, bazıları oynanışı öne çıkaran basketbol oyunlarında genellikle maç yapmaktan başka bir aksiyona girmiyorsunuz. Resmi lisanslanmış NBA oyunu olarak geçen NBA NOW’da çaylaklar ve en iyilerden oluşan karma takımınızın kurup online maçlar yapmak (hücum ve savunmada farklı işlevleri olan tuşlar yerine çok daha basit kontroller mevcut) dışında her gün oyun içinden güncellenen istatistiklerle birlikte NBA haberlerini takip ediyor, gerçek maç tahminlerinde bulunarak ödüller kazanıyorsunuz.

NBA NOW iOS Oyunu Oynanış Özellikleri