Nindash: Skull Valley, iPhone ve iPad’de oynanabilir arcade türünde ninja oyunu. İskelet ordusunu yok etmek zorunda olan bir ninjanın yerine geçtiğiniz oyunda tempo hiç düşmüyor. Aksiyon yüklü reflekslerinizi de gösterebileceğiniz eğlence dolu bu ninja oyununu kesinlikle oynamanızı isterim.

İlk önce iOS platformunda indirilebilir olan ücretsiz ninja oyunu, şimdiye kadar oynadıklarım arasında en bağlayanı oldu. Dikey yönde oynanış sunan yapımda sürekli hareket halindesiniz. Kafatası vadisinde iskeletlerden dev yaratıklara, uzaylılardan patlayan fıçılara birçok engel karşınıza çıkıyor. Ninjaların kullandığı tüm silahlara sahipsiniz ancak yeterince hızlı olmazsanız hayatta kalma şansınız yok.

Nindash: Skull Valley Özellikleri: