Ninja Dash - Ronin Jump RPG, yan kamera açısından oynanış sunan hack & slash aksiyon oyunu. Animasyonlarla güçlendirilmiş yüksek kalitede grafiklerinin yanı sıra seslerini oldukça başarılı bulduğum ninja oyununu tüm aksiyon - arcade oyun severlere öneririm. iOS tarafında da ücretsiz ve sadece 130MB yer kaplıyor!

RPG, arcade, aksiyon, hack & slash farklı türleri bünyesinde barındıran ninja oyunu Ninja Dash, vur - kır - parçala odaklı oynanış sunmasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Eğitim bölümünde hızlıca hareketleri öğrendikten sonra kendinizi direkt şeytan ninjaların karşısında buluyorsunuz. Katana, shuriken dahil tüm ninja silahlarına sahip olabildiğiniz gibi, craft sistemi sayesinde kendi ninja silahınızı da yaratabiliyorsunuz. Ninja savaşçınızı da geliştirme şansına sahipsiniz.

Ninja Dash - Ronin Jump RPG Özellikleri: