Ninja Scroller - The Awakening, yana kaydırmalı (side-scrolling) oynanış sunan ninja oyunu. Grafikleriyle, sesleriyle, oynanış stiliyle, atmosferiyle eski oyunları hatırlatan yapım, iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmış. iPhone ve iPad’de ninja oyunlarına yer veriyorsanız, eski stil oyunları ayrı bir çekici buluyorsanız tavsiye ederim.

Görev odaklı ve hayatta kalmaya dayalı sonsuz mod olmak üzere iki seçenek sunan ninja oyununda Tokugawa şehri hükümetine bağlı bir ninjanın yerine geçiyorsunuz. Göreviniz; House of Toyotomi’nin son ordusunu bitirmek. Orman, çatı katları dahil birçok yerde ansızın çıkan düşmanları temizlemek için kullanabileceğiniz yakın ve uzak menzilli birçok silah bulunmakta. Silahların yanında güçlendiriciler de mevcut. Düşmanların yanı sıra tuzakları da aşmanız gerekiyor. Bambu tuzakları, ateş, kaya düşmeleri, bomba dahil etkili birçok tuzakla da başa çıkmanız gerekiyor.