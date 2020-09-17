Omega Legends (iOS), Tencent’in PUBG’si, Epic Games’in Fortnite’ı gibi dünya genelinde en çok oynanan battle royale oyunlardan sonra çıkış yapan benzer çizgide onlarca mobil oyundan biri. IGG.com'un Android ve iOS platformuna eş zamanlı çıkardığı ücretsiz battle royale oyunu Omega Legends’da rastgele bir oyuna katılabildiğiniz gibi özel oyun kurup arkadaşlarınızla takımlı oynayabiliyorsunuz. Haritalar büyük, sürekli değişiyor ve yüz oyuncuya kadar katılım olduğundan mücadeleler yoğun geçiyor. İster gizlilik içinde düşmanlarınızı öldürün ister karşılarına direkt çıkın… Hayatta kalma temalı oyunda durduğunuz anda ölürsünüz! Hemen Omega Legends’ı iPhone/iPad’inize indirin, milyonlarca savaşçı arasına katılın!

Omage Legends, Ω olarak bilinen oyunun dünyayı kasıp kavurduğu yakın gelecekte geçen bir bilim kurgu battle royale shooteer oyunu. Bir kahraman seçin ve mücadeleyi kazanmak için yeteneklerinden yararlanın. Yüz katılımcıyla tek başınıza savaşmayı veya yoğun savaşlarda arkadaşlarınızla takım olmayı seçin. Düşmanların peşine düşün, savunma oluşturun veya gizlice yaklaşın… Ayakta kalan son kişi olmak için ne gerekiyorsa yapın!

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