Omega Legends iOS İndir: Bilim kurgu aksiyon hayatta kalma nişancı oyunu
Omega Legends (iOS), Tencent’in PUBG’si, Epic Games’in Fortnite’ı gibi dünya genelinde en çok oynanan battle royale oyunlardan sonra çıkış yapan benzer çizgide onlarca mobil oyundan biri. IGG.com'un Android ve iOS platformuna eş zamanlı çıkardığı ücretsiz battle royale oyunu Omega Legends’da rastgele bir oyuna katılabildiğiniz gibi özel oyun kurup arkadaşlarınızla takımlı oynayabiliyorsunuz. Haritalar büyük, sürekli değişiyor ve yüz oyuncuya kadar katılım olduğundan mücadeleler yoğun geçiyor. İster gizlilik içinde düşmanlarınızı öldürün ister karşılarına direkt çıkın… Hayatta kalma temalı oyunda durduğunuz anda ölürsünüz! Hemen Omega Legends’ı iPhone/iPad’inize indirin, milyonlarca savaşçı arasına katılın!
Omage Legends, Ω olarak bilinen oyunun dünyayı kasıp kavurduğu yakın gelecekte geçen bir bilim kurgu battle royale shooteer oyunu. Bir kahraman seçin ve mücadeleyi kazanmak için yeteneklerinden yararlanın. Yüz katılımcıyla tek başınıza savaşmayı veya yoğun savaşlarda arkadaşlarınızla takım olmayı seçin. Düşmanların peşine düşün, savunma oluşturun veya gizlice yaklaşın… Ayakta kalan son kişi olmak için ne gerekiyorsa yapın!
Omega Legends iOS Battle Royale Oyun İndir
- Çeşitli modlarda oynayın. Klasik hayatta kalma modunda ayakta kalan son oyuncu olmak için savaşın veya yepyeni gizli operasyon modunda rakiplerinizi alt edin, onlardan daha uzun süre dayanın.
- Her oyun tarzına uyan eşsiz yeteneklere sahip kahramanlar. Doğru ellerde her kahraman savaş alanında hakimiyet kurabilir. Gizlenin, ani saldırılar gerçekleştirin, iyileştirin, savunun… Her zaman stratejinize uyan ve geliştiren bir kahraman var. Her maçta üstünlük sağlamak için yeteneklerini kullanın.
- Güzel haritalar büyük ölçekli mücadeleler için arka plan görevi görür. Arazi sürekleyici bir deneyim sağlamak için savaş boyunca değişir. Zaferin anahtarının her düşmanı tek kesin vuruşla ortadan kaldırmak olduğu yenilikçi oyun modu gizli operasyonu deneyimleyin.
- Gerçek silahlarla birebir modellenmiş çeşitli silahlar arasından seçim yapın. Parçalayıcı bombalar, sersemletici el bombası, sis bombaları, kara mayınları ve daha birçok silaha sahipsiniz.
- Çoğu cihazda akıcı oynanış sunmak için optimize edilen Omega Legends, hile karşı sistem ve silah satmama politikası ile adil rekabeti destekliyor.
- Hızlı eşleşme ile aksiyona dalın veya arkadaşlarınızla takım olmak için özel odalar oluşturun.
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