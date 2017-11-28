One More Brick, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı zorlukta bölümlere sahip olan oyunda becerilerinizi konuşturuyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz keyifli bir mobil oyun olan One More Brick ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Farklı özel güçleri kullanabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşıyor ve yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda tuğlaları yok etmeli ve zorlu görevlerin üstesinden gelmelisiniz. Stratejik taktikler geliştirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Nişancılığınızı konuşturmanız gereken oyunda toplarla tuğlaları kırıyorsunuz. İnternet gereksinimi olmadan da oynayabileceğiniz oyunda kaliteli grafikler yer alıyor. Zorlu görevleri de tamamlayıp ekstra puanlar kazanabileceğiniz dikkatli olmanız gerekiyor. Mutlaka telefonlarınızda olması gereken One More Brick'i kaçırmayın.

One More Brick oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.