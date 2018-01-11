Overdrive - Ninja Shadow Revenge, hack and slash ve aksiyon - platform türünü harmanlayan yüksek kalitede grafiklere sahip bir mobil oyun. Android’in ardından iOS platformuna çıkış yapan yapımda hükümetin görevlendirdiği cyborg’ları yönetiyorsunuz. Cyborg’ların hacklenmesiyle başlayan hikayede yerinizi alın!

Oyunun adından klasik bir ninja oyunu olduğunu çıkarabilirsiniz ancak değil. Görünmeden düşmanlarının işini bitiren ninjalar yerine hükümet tarafından görevlendirilen cyborg’ların yerine geçiyorsunuz. Güvenliği cyborg’ların sağlamaya çalıştığı bir dünyada geçen oyunda cyborg’ların kontrol edildiği binanın hacker’larca ele geçirilmesi neticesinde çıkan kaos ortamını durdurmakla görevlendiriliyorsunuz. Sistemi hack’leyerek hükümete bağlı çalışan tüm cyborg’ları kendine alıp dünyayı ele geçirme düşüncesinde olan Dark Clan’ı yok edebilecek tek kişi sizsiniz.

Overdrive - Ninja Shadow Özellikleri: