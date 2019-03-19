Pa Pa Land: Head Escape, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Pa Pa Land: Head Escape, hayatta kalmak ve yüksek puanlara ulaşmak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Mermilerden kaçabileceğiniz ve farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalı ve karakterlerinizi iyi kontrol etmelisiniz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda el çizimi doodle tarzı görseller ve sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Kolay oynanışı ve zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan Pa Pa Land: Head Escape, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Pa Pa Land: Head Escape sizleri bekliyor.

Pa Pa Land: Head Escape oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.