PAC-MAN GEO(iOS), tüm platformlarda indirilebilir ve hatta Google arama bölümünden bile oynanabilien efsane oyun Pac-Man’in başka bir sürümü. Yüksek kalitede mobil oyunlara imza atan BANDAI NAMCO Entertainment’ın ücretsiz olarak sunduğu yeni nesil Pac-Man oyununda orijinalinde olduğu gibi sarı diskleri yerken hayaletlerle karşılaşmamaya çalışıyorsunuz ancak bölümler gerçek dünya üzerine kurulu.

iOS platformunda ücretsiz indirilebilir olan ve iPhone’da iPad’de de keyifli, rahat oynanış sunan yeni Pac-Man oyunu PAC-MAN GEO, Google’ın Haritalar platformunu kullanıyor. Bu, oyunculara kendi bölümlerini yapma, hatta diğer oyuncularla paylaşma imkanı veriyor. Bilindik, tekrarlayan, sıkıcı labirentler yerine gerçek dünya haritalarına giriş yapıyorsunuz. Dünya haritasında ne kadar yerde bulursanız diğer oyunculara karşı o kadar üstünlük elde etmiş oluyorsunuz. New York, Paris, Tokyo… gerçek hayattaki ünlü sokakları labirent olarak kullanıyorsunuz. Oyunda topladığınız yer işaretleri dünyanın ne kadarını gezdiğinizi gösterdiğinden önemli.