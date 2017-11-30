PainScale uygulaması ile kronik ağrılarınızın tedavi sürecini daha iyi yönetebileceğiniz bir araç setini iOS cihazlarınızdan kullanabilirsiniz.

Kronik ağrı rahatsızlığı çekenler için geliştirilen PainScale, hastaların ihtiyaç duyduğu ve dikkat etmesi gerekenleri içeren birçok içerik sunuyor. Kronik ağrı rahatsızlığını yaşayan diğer kullanıcılarla da iletişim kurabileceğiniz bir topluluk bulunan uygulamada, sizin için kişiselleştirilmiş önerilere de ulaşabilirsiniz. Günlük ağrı yönetim ve eğitim programını sizlere sunan PainScale uygulamasında 600’den fazla makale, ipucu, egzersiz ve meditasyon programı bulunuyor.

Kronik ağrı hastalarının yaşam kalitesini yükseltecek bilgiler ve yönlendirmeler bulunan uygulama Mayo Clinic, WebMD, US Paind Foundation ve Johns Hopkins Üniversitesi tarafından da destekleniyor. Apple Sağlık uygulamasıyla senkronize çalışarak günlük hareketlerinizi izleyen ve buna göre öneriler sunan PainScale uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri