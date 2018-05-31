Panic Room 2: Hide and Seek, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir gizli nesne bulma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Özenle gizlenmiş nesneleri bularak hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Kasvetli ve terkedilmiş mekanlarda geçen bir mobil nesne bulma oyunu olan Panic Room 2, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda hayatta kalmak ve azılı düşmanlardan kurtulmak için mücadele ediyor ve gizli nesneleri açığa çıkararak büyük gizemi çözüyorsunuz. Gerçekçi grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken oyunda işiniz oldukça zor. Dikkatinizi en üst düzeyde kullanmanız gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Panic Room 2, sizleri bekliyor. Eğer eşya bulma oyunlarını seviyorsanız müptelası olabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Değişen bulmaca tipleriyle de sıkılmadan oynayabileceğiniz oyunda dinamik kontroller bulunuyor. Farklı oyun modlarına da sahip olan Panic Room 2 oyununu mutlaka denemelisiniz.

Panic Room 2 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.