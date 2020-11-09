Parler, eski Amerika Başkanı Trump ile popülerliği artan tarafsız, özgür sosyal medya platformu. Parler, iOS için de ücretsiz kullanılabilir.
Parler, tarafsız sosyal medya olarak App Store’da öne çıkıyor ve özellikle Amerika’da çok popüler. Eski Amerika Başkanı Trump ile popülerliği artan Parler, arayüzü ile kullanılabilirliğiyle Twitter’a çok benziyor. Parler’ı daha çok Trump’a destek veren kesim, muhafazakarlar, milliyetçiler kullanıyor.
Parler - Sosyal Ağ Uygulaması İndir
Amerika merkezli sosyal medya devlerinin Trump’a sansür uygulamasıyla Amerika’da popülerlik kazanan Parler, Twitter gibi hesap oluşturarak kullanılabiliyor ve ücretsiz ancak trol hesapların sayısı azaltmak açısından bir hesap doğrulama sistemi mevcut. Kayıt esnasında kendi fotoğrafınızı ve devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimliğinizi sunarsanız (gizlilik açısından, tarama işleminden sonra imha edildiği söyleniyor) kırmızı rozet almış oluyorsunuz. Kırmızı rozetli kullanıcılar hesabını doğrulamış kullanıcılar olup dilerseniz hesabınızı yalnızca Parler tarafından doğrulanmış hesaplara açık şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tanınmış kişilerse altın rozet alıyor. Twitter’dan farklı olarak çok takipçisi olan parodi hesaplar da rozet alıyor. Mor rozetliler parodi hesaplar oluyor.
Parler’da karakter limiti 1000 karakter. Tweet yerine Parlay, beğenme ve retweetleme yerine oy verme ve yankılandırma terimleri kullanılıyor. Parler’a kayıt olmak için hem email adresinizi hem de telefon numaranızı sağlamanız gerekiyor. Günlük 1.5 milyondan fazla kullanıcının girdiği, toplamda 2.8 milyarı aşkın kullanıcısı olan sosyal medya şu anda Amerika’da App Store’da en çok indirilen haber uygulaması.
- Spor, haber, siyaset ve eğlenceyi keşfedin.
- Topluluk liderlerinden resmi açıklamalar ve düşünceleri ile etkileşim kurun.
- Fotoğraf ve GIF’ler paylaşın.
- Parley’lere yorum yapın, oy verin, yankılandırın, paylaşın.
- Tartışın ve yönetin.
- Haber başlıkları ve videolara kapılın.
- Sizi kimlerin takip etmeye başladığını görün.
- Parley’lerinizden hangilerinin oylandığını veya yankılandığını keşfedin.
- Yorumlara ve yankılara yanıt verin.
- Özel mesaj gönderin.
- Parley’leri ve medyaları paylaşın.
- Fotoğraf, açıklama, konum ve arka plan fotoğrafı ile profilinizi özelleştirin.
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