Parler, tarafsız sosyal medya olarak App Store’da öne çıkıyor ve özellikle Amerika’da çok popüler. Eski Amerika Başkanı Trump ile popülerliği artan Parler, arayüzü ile kullanılabilirliğiyle Twitter’a çok benziyor. Parler’ı daha çok Trump’a destek veren kesim, muhafazakarlar, milliyetçiler kullanıyor.

Parler - Sosyal Ağ Uygulaması İndir

Amerika merkezli sosyal medya devlerinin Trump’a sansür uygulamasıyla Amerika’da popülerlik kazanan Parler, Twitter gibi hesap oluşturarak kullanılabiliyor ve ücretsiz ancak trol hesapların sayısı azaltmak açısından bir hesap doğrulama sistemi mevcut. Kayıt esnasında kendi fotoğrafınızı ve devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimliğinizi sunarsanız (gizlilik açısından, tarama işleminden sonra imha edildiği söyleniyor) kırmızı rozet almış oluyorsunuz. Kırmızı rozetli kullanıcılar hesabını doğrulamış kullanıcılar olup dilerseniz hesabınızı yalnızca Parler tarafından doğrulanmış hesaplara açık şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tanınmış kişilerse altın rozet alıyor. Twitter’dan farklı olarak çok takipçisi olan parodi hesaplar da rozet alıyor. Mor rozetliler parodi hesaplar oluyor.

Parler’da karakter limiti 1000 karakter. Tweet yerine Parlay, beğenme ve retweetleme yerine oy verme ve yankılandırma terimleri kullanılıyor. Parler’a kayıt olmak için hem email adresinizi hem de telefon numaranızı sağlamanız gerekiyor. Günlük 1.5 milyondan fazla kullanıcının girdiği, toplamda 2.8 milyarı aşkın kullanıcısı olan sosyal medya şu anda Amerika’da App Store’da en çok indirilen haber uygulaması.