Mobil platformda rahatlatıcı bir oyun olarak ön plana çıkan Pastel Friends : Dress Up Game kategori olarak klasik oyunlar arasında yer alıyor.

SeyeonSoft tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Pastel Friends : Dress Up Game’de oyuncular birbirinden farklı avatarları boyayarak keyifli zaman geçirmeye çalışacaklar.

Eşsiz avatarların yer aldığı yapımda oyuncular konuşma balonları, farklı kıyafetler, eşyalar ve efektler ile avatarlarını farklı bir boyuta taşıyabilecekler.

Ücretsiz yapısı ile yayınlandığı günden bu yana 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, keyifli yapısı ile belirli bir kitledeki oyunculara hitap ediyor.

Play Store üzerinde 4.1 gibi bir incelemeye sahip olan yapım kitlesini artırmak için güncellemeler de almaya devam ediyor.