Okuyucularınız için çeşitli içerikler oluşturuyorsanız ve okuyucularınızdan destek almak istiyorsanız, Patreon uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Hem okuyucular hem de içerik oluşturucuların faydalanabileceği Patreon uygulaması, takip ettiğiniz içeriklerin üreticilerine destek olarak bu içeriklerin devamının gelmesini sağlayabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor. Şarkılar, videolar, makaleler, karikatürler gibi birçok farklı alanda yayın yapan üreticileri keşfedebileceğiniz ve takip edebileceğiniz uygulamada, bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız onlara küçük bir destekte bulunabilirsiniz.

İçerik üreticileri de okuyucularına en iyi içerikleri üreterek, hayranlarının verdiği desteğin devamını sağlayabileceği Patreon uygulamasında üreticiler ve okuyucular gerçek zamanlı etkileşim kurabiliyorlar. Eğer siz de içeriklerinizi paylaşmak ya da çeşitli içerik üreticilerini keşfetmek istiyorsanız Patreon uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.