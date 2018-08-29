Pen Run, çizimi, boyamayı seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Ufak boyutlu, basit görselli, kolay kontrollü bağımlılık yaratan mobil oyunlarla karşımıza çıkan, her oyunları kısa sürede popüler olan Ketchapp’ın ilginç isimli yeni beceri oyununda renkli kalemleri kontrol ediyorsunuz. Mürekkebiniz bitmeden bitiş çizgisine ulaşmak için uğraş veriyorsunuz.

Ketchapp’ın Kalem Koşusu adını verdiği yeni oyununda kalemleri mürekkepleri tükenmeden bitiş çizgisine ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Kaleminizin mürekkebi hızla tükendiğinden yol boyunca mürekkepleri toplayarak takviye yapmanız gerekiyor. Aksi halde yolun sonunu göremiyorsunuz. Belirtilen çizgiden gitmeyi başarırsanız iki hatta üç kat fazla puan alıyorsunuz. Bölüm geçtikçe engellerin sayısı çoğalıyor, mürekkep her zamankinden daha hızlı tükenmeye başlıyor. Bu arada kalemin kontrolünü sağlamak çok basit ancak mürekkepleri engellere çarpmadan toplamak büyük çaba gerektiriyor. Çizgiden ilerleyerek bölümün sonununu görmek ise herkesin harcı değil.