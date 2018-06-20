Penalty Madness, iOS cihaz kullanıcıları için de ücretsiz indirilmeye açılan futbol oyunu. Maç yapmak yerine penaltı çektiğiniz oyunda kaçırma lüksünüz yok. Kale boş lakin aşmanız gereken onlarca savunma oyuncusu var. Doğru zamanlama en iyi vuruş ile golü bulup kupaları toplamalısınız.

iPhone/iPad’de oynanabilir yüzlerce futbol oyunu var. Hızlı maçlar yaptığınız, turnuvalara, lig mücadelelerine katıldığınız kısaca gerçek futbol keyfi yaşatan yapımlar arasında değil Penalty Madness. Penaltı çekme, free kick odaklı futbol oyunlarından hoşlananlara hitap ediyor. Oyunda kaleye oldukça uzun bir mesafeden şut çekiyorsunuz. Kale boş lakin önünüzü kapatan çok sayıda savunma oyuncusu var. Topu ayağınızdan öyle bir zamanda çıkarmalısınız ki; top hem savunma oyuncularına çarpmamalı, hem kaleyi bulmalı, hem de kupalara dokunmalı.