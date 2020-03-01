Mobil rol oyunları arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olarak karşımıza çıkan Pets Hair Salon ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

FM by Bubadu imzası ile geliştirilip yayınlanan Pets Hair Salon günümüzde Android ve iOS olmak üzere 2 farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Rengarenk atmosferi ve sevimli hayvanları ile oyunculara keyifli anlar sunan yapım da oyuncular birbirinden farklı hayvanlara saç tasarımı yapacak, onları süsleyecek ve adeta birer fil yıldızına çevirmeye çalışacaklar.

HD kalitedeki grafikler eşliğinde oynanabilen Pets Hair Salon’da oyuncuları 12 farklı sprey, 24 farklı aksesuar ve 18 farklı elbise modeli bekliyor olacak. Eğlenceli anlar sunan yapım her yaştan oyuncuya hitap ederken zengin bir oynanış içeriğini oyuncularının beğenisine sunuyor.

Günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Pets Hair Salon Google Play üzerinde mobil oyuncular tarafından 4.4 olarak değerlendirildi.