Pine Racer, iOS platformuna özel çıkış yapan arcade araba yarışı oyunu. Zorlu oynanış sunan araba yarışlarını seviyorsanız minimalist görselleriyle büyüleyen bu yapıma bir şans vermelisiniz. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve sadece 172MB yer kaplıyor.

iPhone/iPad’de oynanabilir, ufak boyutlu, kaliteli grafiklerle birlikte eğlenceli oynanış sunan, klasik kontrol sistemine sahip bir arcade yarış oyunu Pine Racer. Sadece kendinizle yarıştığınız diğer bir deyişle multiplayer, online yarışma seçeceği sunmayan oyunda olabildiğince dar pistlerde hız kesmeden mümkün olduğunca uzun mesafe gitmeye çalışıyorsunuz. Engellerden uçuyor, zıplıyor, güçlendiricileri toplayarak hızınıza hız katıyor, durak noktalarına erişmek için her türlü aksiyona giriyorsunuz.

Pine Racer Özellikleri: