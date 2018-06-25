Pinfinite - Endless Pinball

Pinfinite, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunudur. Pinball tarzı bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Klasik ve eğlenceli bir oynanşı sahip olan Pinfinite, birbirinden zorlu bölümleri ve tuzakları atlatmanız gereken oyunda eğlenceli bir deneyim yaşıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda amacınız topu yükseklere kadar fırlatmak. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Pinfinite, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Liderlik tablosunda üst sıralara tırmanarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda sonsuz oyun modu yer alıyor. Eğer boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bu tarz bir oyun atayışınız varsa Pinfinite mutlakla denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Pinfinite oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.