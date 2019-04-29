Pixels Battle Royale

Hiçbir şey olmadan başlayarak, oyuncular yalnız kurtulan olmak için bir savaşta silah ve malzemeleri bulmak için savaşmalıdır. Silahları ara, oyun alanında kal, düşmanlarını yağmala ve ayakta kalan son kişi ol.

Küçülme bölgesinden korkma, ciddi hasar verebilir. Uçaktan atlayıp herhangi bir yere atlayın: Gece ford, depo, elektrik santrali veya kırsal alandan birini seçin. 4 oyuncuya kadar takım oyunu modunda arkadaşlarınızla oynayın! Silahlar rastgele belirecek, bu yüzden zemini iyice araştırın. Daha fazla silah toplayarak hayatta kal, böylece diğer oyunculara göre bir avantaja sahip ol.

Rakibe bürünerek savaş alanına hükmedin ve sona kalan kurtulan olun. Atış düğmesine basmanıza gerek yok, tek yapmanız gereken sadece piksel savaşları yapmak ve düşmanla savaşmak için saldırmak.

AK47, minigun, keskin nişancı silahları, SMG, tabancalar ve benzeri büyük askeri cephanelikler. Dünyanın sonunu, piksel tabancasıyla başlat. Bu kraliyet savaşı, telefonda hızlı bir oyun için optimize edildi. Piksel savaşları 10 dakikadan uzun sürmüyor.