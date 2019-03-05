Pocket Mini Golf, iPhone’da da iPad’de de zevkli oynanış sunan, animasyonlarla güzelleştirilmiş minimalist canlı grafiklere sahip golf oyunu. Çek - bırak kontrol mekanizmasıyla her yerde açıp oynayabileceğiniz, zaman geçirmek için harika bir mobil oyun. Online olmadığından internet bağlantısı da gerekmiyor.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan mini golf oyununda engellerle dolu sahalarda topu deliğe sokmaya çalışıyorsunuz. Sahalar fazla büyük değil ama engeller atışı zorlaştırıyor. Topun yükseklik ayarından hızına açısına her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Top, su, duvar, mıknatıs, yel değirmeni veya başka bir engele değerse oyun sonlanıyor. Her mini golf oyunu gibi ilerledikçe zorluk seviyesi de yükseliyor, daha ince hesaplar yapmaya başlıyorsunuz.