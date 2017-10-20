Pocket Pool, Ketchapp’ın iOS platformuna da ücretsiz çıkardığı bilardo oyunu. Minimalist görselli spor oyunlarını seviyorsanız, iPhone ve iPad’inize hemen indirip oynamaya başlayın derim. Klasik bilardo oyunlarından farklı formatta hazırlanmış. Tek rakip kendiniz. Kimseyle puan savaşına girmeden, turnuvalara katılmak için altın kazanmak zorunda olmadan tek başınıza sakince oynuyorsunuz.

Ketchapp’ın arcade bilardo oyunu olarak tanımladığı Pocket Pool’da bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Her bölümde kırmızı topu sokmak için kafa patlatıyorsunuz. Başlarda oyuna ısındırmak için atışlar kolaya ayarlanmış; kırmızı topun çevresinde hiçbir top yok veya çok az var. Ayrıca açıyı ayarlamak zor değil. Lakin bölüm geçtikçe oyunun gerçek zorluk seviyesiyle tanışıyorsunuz. Bu arada tek kural; beyaz topun da kırmızı topla birlikte cebe girmemesine dikkat etmek.