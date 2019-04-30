Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Pogo Jump, yaylı bir düzenek üzerinde zıplayarak çeşitli engelleri aşabileceğiniz ve puan toplayarak hedefe ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Sade grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, yaylı bir baston üzerinde zıplayarak puan toplamak ve düşmeden parkuru tamamlamaktır. Bastonu zıplatmak için ekrana hafifçe dokunup parmağınızı basılı tutmalısınız. Puanların yer aldığı halkaların üzerine gelince parmağınızı ekrandan çekebilir ve yere iniş yapabilirsiniz. Kontrolü kaybetmeden olabildiğince puan toplamalı ve parkurları başarıyla tamamlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız. Ekstra atlayışlar yaparak bonus puanlar kazanabilir ve daha çabuk seviye atlayabilirsiniz.

Oyun içerisinde onlarca farklı karakter ve baston yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek oyuna başlayabilir ve zıplayarak hızla ilerleyebilirsiniz. Binlerce oyun tutkununun vazgeçilmezi olan ve her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen Pogo Jump, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.