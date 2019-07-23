Pokémon Rumble Rush, Pokemon GO artırılmış gerçeklik oyunundan sonra çıkan mobil macera oyunu. Artırılmış gerçeklik tabanlı Pokemon oyunlarını eğlenceli bulmayanların alternatif olarak değerlendirebileceği oyunun yapımcısı; Pokemon: Magikarp Jump, Pokemon Quest, Pokemon Duel gibi Android ve iOS platformunda en çok indirilen Pokemon oyunlarının geliştiricisi. Tamamıyla ücretsiz indirilip oynanabilen yepyeni Pokemon oyununu tavsiye ederim.

Milyonların sevgisini kazanan komik Pokemon karakterlerinin yer aldığı macera türünde bir mobil oyun olan Pokemon Rumble Rush, bizleri keşfedilmemiş adalarda gezintiye çıkarıyor. Daha önce gidilmemiş, haritada yerleri bulunamayan adalarla dolu bir dünyaya giriyoruz. Güçlü Pokemon’lar yanımızda. Oyun temposu hızlı. Pokemon’umuzu ileri hareket ettirerek kontrolünü sağlıyor ve bölümleri tamamlıyoruz. Düşman Pokemon’lara saldırmak içinse tek yapmamız gereken; ekrana dokunmak. Bölümleri geçtikçe Pokemon’umuz güçleniyor. Boss mücadeleleri de var ancak güç gösterisinin yapıldığı bu mücadelelere katılmak için farklı güçte Pokemon’lara sahip olmamız gerekiyor.

Pokémon Rumble Rush Özellikleri