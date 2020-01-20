Pong Party 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil arcade oyunu olarak nitelendirebileceğim Pong Party 3D, pinpon topunu bardaklara sokmaya çalıştığınız bir oyundur. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda engellere ve zorluklara dikkat etmeniz de gerekiyor. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda sürükleyici bir etki de yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi de diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda reflekslerinizi de sınayabiliyorsunuz.

Pong Party 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.