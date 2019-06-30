1 milyondan fazla oyuncu tarafında hem Android hem de İOS platformunda oynanan Pool 2019, AndromedaGames imzalı ücretsiz bir mobil spor oyunudur.

Aksiyonun ve gerilimin yer almadığı oyunda tavan yapan bir rekabet alanı oyunculara sunuluyor. Günümüzün en gerçekçi bilardo oyunları arasında yer alan Pool 2019 olumlu geri bildirimler almaya devam diyor.

Farklı oyun deneyimlerini ücretsiz olarka oyunculara sunan yapımda sesler ve görseller oyunculara gerçekçi bir atmosfer sunacak. Farklı modlar ile oyunculara benzersiz bir oynanış sunan yapımda dileyen oyuncular tekli dileyenler de çevrimiçi olarak çoklu oynayabilirler. Oyun içerisinde dünyanın dört bir yanında 1 milyondan fazla oyuncu yer alıyor.

Tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan yapım dünyanın en bağımlılık yapıcı mobil bilardo oyunu olarak ifade ediliyor.