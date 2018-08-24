Pop The Ice, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda yüksek puanlara ulaşabilmek için mücadele ediyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken Pop The Ice, reflekslerinizi sınayıp yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız en uygun zamanda ekrana dokunmak ve bölümleri tamamlamak. Hepsi birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda buzu zıplatarak bardaklara atmaya çalışıyorsunuz. Renkli atmosferi ve keyifli oynanışıyla da ön plana çıkan Pop The Ice mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Farklı bardak türleri ve engellerle de karşılaşabileceğiniz oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.

Pop The Ice oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.