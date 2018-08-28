POU: The First Smash

Macera dolu bölüm tasarımı, özenle hazırlanmış oyun içi müzik ve ses efektleri, geliştirilebilir yetenekler ve sihirli güçler, olağanüstü savaş mekanikleri ve sürükleyici bir hikaye ile hazırlanmış First Smah oyununa hazır mısın? Bu oyunda savaşın, insanlığı yok olmaktan kurtarın.

Dünya üzerindeki 7 çakranın birbiri arasındaki bağ ile korunuyordu. Bu hassas denge artık bozuldu ve gezegen büyük bir kaosa doğru sürüklenmeye başladı. Antik çağlarda yaşamış ve pek çok kahraman tarafından tarihe gömülmüş korkunç yaratıklar, şimdi intikam için geri döndüler. Bu büyük savaşta, insanları koruyabilecek ve dünyayı kurtarabilecek tek kahraman sensin.

Çarpışmalar esnasında yaratıkları parmağınla üzerlerine basarak ezebilir ya da süper kahraman yeteneklerini veya büyülerini kullanarak yok edebilirsin. Eğer savaş esnasında ağır saldırı altındaysan her zaman CHI puanlarını kullanarak bir kalkan alabilir ve canavarlara karşı savunmanı güçlendirebilirsin.



