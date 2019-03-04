Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Power Hover: Cruise iki farklı mobil platformda oyuncuların karşısına çıktı.

Oddrok imzası ile geliştirilen yapımda oyuncular ilerlemeye dayalı bir oynanış ile karşılaşacaklar. 13 farklı karakterin yer aldığı oyunda karşımıza çıkan engellere takılmadan ilerlemeye çalışacağız. Oldukça şık tasarımlara ve eğlenceli içeriklere sahip olan oyunda kaliteli grafik açıları da bizleri bekliyor olacak.

Google Play’de oyuncular tarafından 4.1 gibi bir inceleme değerine sahip olan yapımda skor tablolarında mücadele edecek ve lider olmak için ter dökeceğiz. Oyun içerisinde bazen uçarak bazen de kayarak engelleri aşmaya ve ilerlemeye çalışacağız.

İki farklı mobil platformda yayınlanan Power Hover: Cruise, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.