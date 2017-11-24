KOAH hastalığı hakkında zengin bir içerik sunan pratiKOAH uygulaması, hastalığın tanı ve tedavisi için önemli bir kaynak olma niteliği taşıyor.

iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz pratiKOAH uygulaması, Türk Toraks Derneği tarafından geliştirilmiş. Ölümcül bir hastalık olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklardan biri olarak biliniyor. Solunum güçlüğüyle başlayan ve zamanla ilerleyerek hastanın daha da kötüleşerek hayatını kaybetmesine neden olan bu hastalığın erken tanısı da büyük önem taşıyor.

KOAH konusunda birçok bilgilendirici içerik sunan uygulamada makaleler, özel videolar, grafikler ve muayene simülasyonu gibi özellikler yer alıyor. Hastalığın belirtilerini seçerek KOAH hastalığına yakalanıp yakalanmadığınız hakkında bilgi veren uygulamada, bu sonuç kesin bir tanı niteliği taşımadığından en yakın sürede hastaneye giderek muayene olmanız gerekiyor. Eğer sizin de bu konuda endişeleriniz varsa, pratiKOAH uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilir ve bilgilenebilirsiniz.

Uygulama özellikleri